Roma: AndiAmo al Museo da Grandi presso Terme di Diocleaziano

Roma – Il Servizio Educativo del Museo Nazionale Romano e CoopCulture organizzano “AndiAmo al Museo da Grandi”, un ciclo di laboratori creativi dedicati ai visitatori di ogni età e realizzati sotto la guida di artisti specializzati nelle diverse tecniche. Per visitare il Museo sotto un’altra luce, per guardare e reinventare, per scoprire creando e creare scoprendo. Perché il Museo è un luogo da vivere e da amare.

Primo appuntamento è per sabato 26 gennaio, ore 15.00, presso le Terme di Diocleziano con il laboratorio a cura di Sabrina Ventrella ” L’arte del riuso- Sculture d’autore” , workshop dedicato all’ Arte del Riuso applicata alla realizzazione di manufatti artistici: sculture, pannelli polimaterici, mosaici e monili ispirati alle opere del mondo romano conservate presso le Terme di Diocleziano.

L’obiettivo è stimolare un dialogo creativo tra antico e moderno: partendo dall’osservazione del reperto, lo si reinterpreta e trasforma, facendo ricorso a una prassi comune nel mondo antico, il reimpiego di materiale di scarto, che, nel portare il suo vissuto, rivive in una nuova chiave estetica e creativa. Le colossali teste di animali nel chiostro michelangiolesco rappresenteranno lo spunto di partenza per la realizzazione di animali fantastici.