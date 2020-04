Roma. Arrestato 57enne pregiudicato, passeggiava tra Quarticciolo e Tor Tre Teste

Un romano di 57 anni, pregiudicato – che deve scontare 8 anni, 5 mesi e 29 giorni di reclusione per i reati di estorsione, violazione della legge sugli stupefacenti e furto aggravato è stato arrestato dai Carabinieri della stazione Roma Alessandrina.

E’ stato visto da una pattuglia di Carabinieri della stazione Roma Alessandrina, che lo ha riconosciuto e immediatamente fermato, mentre passeggiava in strada tra Quarticciolo e Tor Tre Teste.

I militari ben sapevano che su di lui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso a dicembre dello scorso anno dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, secondo il quale l’uomo – un romano di 57 anni, pregiudicato – deve scontare 8 anni, 5 mesi e 29 giorni di reclusione per i reati di estorsione, violazione della legge sugli stupefacenti e furto aggravato.

Dopo averlo portato in caserma per la completa identificazione e per la notifica del provvedimento, i Carabinieri lo hanno trasferito nel carcere di Rebibbia.