Roma, Aurelio – Anziano ucciso dal figlio che ha confessato –

Tragedia al XIII Municipio di Roma: un 76enne è stato trovato morto ieri pomeriggio in un’azienda della zona. A rivenire il corpo è stata la figlia, che non aveva notizie del padre dalla mattina. La vittima è stata trovata per terra in una pozza di sangue.

Il figlio 38enne ha confessato immediatamente l’omicidio, dopo essere stato trovato dalle forze dell’ordine in stato confusionale, coi pantaloni sporchi di sangue. La polizia sta indagando sul movente, ma secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe legato ad una questione finanziaria.