Roma: auto contro bus, morto 81enne a piazzale Radio

Roma – Incidente mortale questa mattina intorno alle 7 tra un’auto e un bus Atac in piazzale della Radio, all’altezza di via Pacinotti. A perdere la vita, un uomo di 81 anni alla guida di un’auto che ha perso il controllo della sua autovettura scontrandosi con un mezzo della linea 781.

L’impatto frontale non ha avuto conseguenze per il conducente dell’autobus e per i passeggeri, mentre l’uomo e’ stato portato all’ospedale San Camillo, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dagli elementi raccolti dagli agenti del gruppo Marconi della Polizia di Roma Capitale intervenuti per i rilievi non si esclude che a causare l’incidente possa essere stato un malore.