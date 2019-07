Roma: auto in fiamme a Medaglie d’Oro e Prima Porta, si indaga per dolo

Roma – Ancora auto in fiamme nella notte a Roma. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito uno scoppio alle 3 circa, in via Venanzio Fortunato, zona Medaglie d’Oro, prima che due auto si incendiassero. Un rogo in cui una Ford Fiesta e’ andata completamente distrutta e una Audi A3 e’ stata parzialmente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Trionfale che indagano sull’accaduto.

Quasi in contemporanea, sempre intorno alle 3, in zona Prima Porta, altre due auto in due distinti episodi sono state date alle fiamme in Via Piadena ai civici 17 e 25. Pochi dubbi in questo caso per gli investigatori dell’Arma che in corrispondenza delle ruote posteriori hanno trovato degli inneschi e della diavolina. Indagini sono in corso per capire eventuali collegamenti tra gli episodi avvenuti nella notte.