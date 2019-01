Roma: avevano 17 panetti di hashish, arrestati 2 giovani

Roma – Nei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Fidene Serpentara, diretto da Giuseppe Rubino, hanno fermato per un controllo due ragazzi in Via Monte Resegone, trovandoli in possesso di alcune dosi di hashish e 2.500 euro in contanti.

Erano 17 i panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno, poi due contenitori in plastica contenenti altri tre grammi della stessa sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Tutto scoperto dai poliziotti dentro un appartamento in uso ai due ragazzi. 22 anni e 21 anni, entrambi romani e identificati, i due sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.