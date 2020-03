Roma – Questa mattina, intorno alle 6.30, un bus della Roma Tpl si é incendiato per cause da accertare. E’ accaduto in via Villaricca all’altezza dell’incrocio con via Ardeatina. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Roma Capitale del IX gruppo Eur. Fortunatamente non risultano persone ferite a seguito dell’accaduto.