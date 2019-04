Roma: cade da tetto villa all’Infernetto, 59enne in gravi condizioni

Roma – Un uomo di 59 anni e’ rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta dal tetto di una villetta in via Braies 59, nella zona dell’Infernetto a Roma. L’uomo e’ stato soccorso con un elicottero del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Il 59enne ha riportato la frattura degli arti superiori e inferiori e al momento si valuta un possibile trauma alla colonna vertebrale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Casal Palocco, che stanno ricostruendo l’accaduto e in particolare i motivi che avrebbero indotto l’uomo a salire sul tetto della villetta.