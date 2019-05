Roma – Il 27 aprile scorso, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato in stato di liberta’ 10 persone, tutte italiane, per possesso di artifici pirotecnici. Una di queste e’ stato denunciato anche per possesso di sostanza stupefacente.

Durante un posto di controllo in viale di Tor di Quinto, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un furgone con a bordo dieci persone, dichiaratesi tifosi del Cagliari con regolare biglietto per assistere all’incontro di calcio. Dopo un accurato controllo all’interno del mezzo, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi artifici pirotecnici e, indosso ad uno dei fermati, venivano trovate delle dosi di marijuana e hashish.

Quest’ultimo veniva denunciato anche per il possesso dello stupefacente. Tutto il materiale illegalmente detenuto e la sostanza stupefacente veniva sequestrato. Per tutti i denunciati, e’ stato proposto il provvedimento del Daspo.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.