7 aprile si corre la Maratona di Roma: 2mila iscritti fino adesso

MARATONA ROMA. IL 7 APRILE SI CORRE, FINORA 2MILA ISCRITTI

Roma – Oltre 2.000 richieste di iscrizione, di cui 800 provenienti da 26 Paesi stranieri. Dopo mesi di polemiche legate alla pubblicazione del bando voluto dal Campidoglio, prende forma la 25esima edizione della Maratona Internazionale di Roma, in programma il prossimo 7 aprile. In attesa che l’iter di aggiudicazione della gara vada avanti, in seguito alla sentenza del Tar del Lazio, l’edizione 2019 sara’ organizzata dal Comune di Roma con il supporto della Federazione italiana di Atletica leggera.

“Finalmente avremo una Maratona in linea con il numero di partecipanti degno di una corsa internazionale, al contrario di quello che e’ successo negli ultimi anni”, ha spiegato manifestando sicurezza l’assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia, aggiungendo che si tratta di “una edizione chiacchierata, viste le vicende legate al bando e ai ricorsi, ma e’ la prima organizzata nel pieno rispetto della normativa amministrativa, contro l’anomalia del passato che non aveva previsto un’aggiudicazione”.

L’evento, che secondo Frongia sara’ sponsorizzato “al 99,9% da Acea”, come in passato, rappresentera’ una edizione “spartiacque e che coinvolgera’ l’intera citta’”, per usare le parole del sindaco di Roma, Virginia Raggi. “La piu’ bella, perche’ si corre attraverso una citta’ che racconta una storia millenaria, con una scenografia unica al mondo. Io credo che ce la possiamo fare a organizzare questo evento”. Alla presentazione in Campidoglio hanno partecipato anche il presidente della Fidal, Alfio Giomi, e il numero uno della Federazione regionale oltre che coordinatore generale dell’evento, Fabio Martelli.