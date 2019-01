Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, a conclusione di un’attivita’ d’indagine, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di un romano 59enne, ritenuto responsabile del reato di usura. Il provvedimento cautelare e’ stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, al termine di una complessa attivita’ d’indagine diretta da Pubblico Ministero del pool della Procura, coordinato da Lucia Lotti che tratta, tra l’altro, usura ed estorsioni.

Le indagini traggono origine dalla denuncia di un imprenditore romano che, dal mese di novembre del 2017, in preda a difficolta’ economiche, si era rivolto all’indagato contraendo un iniziale debito di 9 mila euro. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

Nel corso dell’anno, il denunciante si e’ trovato a dover restituire, a causa degli interessi richiesti, piu’ di 50 mila euro. Da tale grave situazione, la decisione di denunciare i fatti alle forze dell’ordine. Le indagini, condotte con metodi tradizionali di osservazione, nonche’ intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno consentito, in soli due mesi, di acclarare una fiorente attivita’ usuraria, condotta dell’indagato in modo organizzato e continuativo, non solo nei confronti del denunciante ma anche di altri otto commercianti dei quartieri dell’area sud della Capitale, con un giro d’affari di circa 80 mila euro.

Alle persone offese che, pressate dalle difficolta’ economiche, si trovano costrette a rivolgersi all’usuraio, veniva richiesta la restituzione dei prestiti mediante rate settimanali gravate da interessi abnormi, ben oltre la soglia di legge.