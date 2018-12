Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, attraverso le articolazioni territoriali delle Stazioni, stanno tenendo una serie di incontri con gli anziani dei quartieri della periferia sud-est della Capitale.

Tali incontri, organizzati in collaborazione con i centri di aggregazione quali parrocchie ed associazioni, rientrano in un progetto di prossimita’ al cittadino giunto al secondo ciclo.

Lo scopo e’ quello di promuovere il contatto e la comunicazione, rivolgendosi alle fasce deboli, fornendo loro informazioni utili per le rispettive esigenze nonche’ consigli su come evitare possibili truffe e raggiri da parte di malintenzionati. Ad ogni incontro hanno partecipato circa 70 persone, in totale oltre 200, le quali, al termine hanno espresso gratitudine ed apprezzamento ai comandanti delle Stazioni per l’impegno profuso nella quotidiana azione di contrasto ai fenomeni criminosi a tutela della sicurezza dei cittadini nei difficili quartieri periferici della citta’.