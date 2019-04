Roma: cede soffitto in scuola Colli Portuensi, non si registrano feriti

Roma – Nessun ferito nel crollo di un soffitto di un’aula all’interno di un edificio scolastico del plesso Girolami in largo Victor Hugo Girolami, angolo via Manassei, in zona Colli Portuensi a Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e alcune pattuglie della Polizia locale del Gruppo Monteverde, con personale addetto al reparto Edilizia. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti tecnici anche all’interno dell’edificio adiacente.