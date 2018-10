Roma: celava sostanze stupefacenti in scatole scarpe, arrestato

Roma – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 32enne italiano, commerciante, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di diverse segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona che avevano notato uno strano viavai dal negozio dell’uomo, in zona Casalotti, i Carabinieri hanno eseguito mirati servizi di osservazione. I Carabinieri hanno, fin da subito, constatato che alcune persone entravano nel negozio e si intrattenevano per poi uscire frettolosamente senza comprare nulla.

E cosi’, insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare l’attivita’ commerciale. A seguito della perquisizione dell’intero locale, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosti dentro una scatola di scarpe, diverse dosi di cocaina, sigillate con nastri di differenti colori ad indicarne il diverso peso. Il 32enne e’ stato quindi bloccato e portato in caserma, dove e’ stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma.