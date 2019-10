Roma. Cinque veicoli in fiamme ipotesi dolo

Incendio nella notte in via Gerolamo Seripando, nella periferia romana di Montespaccato, dove un furgone Jumpy della Citroen ha preso fuoco per cause in via di accertamento.

Le fiamme, partite dal furgoncino, si sono poi propagate ad altri cinque veicoli: tre auto, un altro furgoncino e una moto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Montespaccato che indagano sulle cause del rogo che potrebbe essere di natura dolosa.