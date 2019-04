Roma – Durante un servizio di vigilanza stradale, nel fine settimana scorso, sul Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita Pontina, una pattuglia della polizia stradale fermava una Porsche Panamera Turbo. Dagli accertamenti eseguiti risultava che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, infrazione gia’ rilevata nello scorso settembre a seguito della quale era stata gia’ applicata la misura cautelare del sequestro del mezzo.

Tuttavia il conducente, non curante del divieto, continuava a circolare. Condotta che stavolta gli e’ costata cara. Infatti, a seguito della recente modifica del Codice della Strada, che prevede la confisca di veicolo gia’ sottoposto a sequestro che circoli abusivamente, gli agenti della Sottosezione di Settebagni si sono recati, l’altra mattina, presso il luogo di custodia comunicato dal contravventore (residenza) per procedere alla confisca della Porsche e alla revoca della patente di guida.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.