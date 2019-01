Roma: colpi d’arma da fuoco dinanzi nido, uomo ferito alla testa

Roma – Un uomo di 35 anni e’ stato ferito alla testa da alcuni colpi di arma da fuoco durante un agguato avvenuto poco prima delle 9 davanti ad un asilo in via Castiglion Fibocchi 13, alla Magliana. La vittima che aveva appena lasciato il figlio nel nido ‘Mais e Girasoli’ e’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo.

La vittima e’ nota alle forze dell’ordine per i reati di usura, estorsione, rapina, detenzioni di armi, stupefacenti, lesioni, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale. A fare fuoco all’indirizzo del 34enne che si trovava in auto, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un uomo a bordo di uno scooter con volto travisato da casco nero. Indaga la Polizia.