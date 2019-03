Roma: colti in flagrante in possesso shaboo, 4 persone in manette

Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con la collaborazione dei militari della Compagnia Roma Casilina, hanno arrestato 4 cittadini cinesi, due uomini e due donne di eta’ comprese tra i 21 e i 51 anni, tutti incensurati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato degli strani atteggiamenti assunti dal gruppetto di orientali ed hanno deciso di seguirne gli spostamenti: quando i sospetti sono stati visti stazionare nei pressi di un B&B di via Vibio Sequestre, al Casilino, i Carabinieri hanno deciso di far scattare il controllo. Dalle loro tasche sono spuntati 25 gr. di shaboo, l’ormai tristemente nota droga sintetica particolarmente diffusa tra le comunita’ orientali che vivono nella Capitale.

Dalla sostanza sequestrata si sarebbero potute ricavare almeno 250 dosi singole, considerando che una dose e’ pari a 0,1 g, per un potenziale ricavo di svariate migliaia di euro. I 4 pusher sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.