Roma – Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere coadiuvati dai Carabinieri dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito, nello storico quartiere romano di Trastevere, dei controlli volti a prevenire e reprime ogni forma di illegalita’.

Nel corso dei controlli sono finiti in manette due ladri, un italiano e un polacco, di 37 anni, entrambi disoccupati e senza fissa dimora, sorpresi dai Carabinieri mentre cercavano di impossessarsi di uno scoter. Dopo l’arresto i due sono stati accompagnati in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo mentre, lo scooter e’ stato riconsegnato al legittimo proprietario. Sempre nel corso dei controlli, i militari hanno segnalato alla competente Autorita’, quale assuntore, un giovane studente di 15 anni, incensurato, che a seguito della perquisizione personale e’ stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish, ad uso personale.

Cinque giovani sono stati invece sanzionati perche’ trovati a consumare bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro, violando cosi’ l’ordinanza anti-alcol emanata dalla Sindaca di Roma, per un importo di 750 euro. Anche un pub e’ stato sanzionato dai militari perche’ sorpreso a servire bevande alcoliche ai propri clienti dopo le 2 di notte, oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale, per un importo di 280 euro.

Sono 5 in totale le attivita’ commerciali ispezionate, oltre 200 le persone identificate e oltre 50 i mezzi controllati, e solo 2 le contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada.

Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma.