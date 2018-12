Roma: colto in flagrante mentre rifornisce pusher, 3 persone in manette

Roma – Ha trovato la porta di ingresso aperta e non si e’ accorto che all’interno, agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, in abiti civili, stavano perquisendo la sua abitazione . È accaduto cosi che i poliziotti dopo aver scoperto, occultata in due distinte casseforti dell’appartamento, 830 grammi di cocaina, hanno controllato l’uomo appena arrivato.

Gli investigatori hanno cosi’ trovato all’interno della sua vettura, ben 4 kg e 200 grammi di cocaina, suddivisa in pacchi distinti, contraddistinti con dei loghi con l’immagine di un orso e di un tridente, entrambi stilizzati. Nel corso dell’ispezione dell’autovettura gli agenti si sono poi accorti che, impresso sul tom tom della vettura, c’era lo stesso indirizzo dove, in precedenza i poliziotti nell’abitazione di un 25enne avevano sequestrato la somma di 57 mila euro in contanti.

L’ipotesi investigativa e’ che il primo indiziato stesse rifornendo il secondo, addetto alla vendita al dettaglio e che un terzo, fosse il cassiere della associazione finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine dell’operazione i tre sono stati arrestati in concorso fra di loro per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Lo comunica in una nota la Questura di Roma.