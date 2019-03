Roma: colto in flagranza mentre prova a rubare in supermercato, preso 45enne

Roma – Presso la stazione metropolitana Lido Centro, una pattuglia mista impegnata nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, composta da Carabinieri della Stazione Roma Acilia unitamente ai militari dell’Esercito Italiano in forza all’XI Reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata Sassari, hanno bloccato un cittadino marocchino di 45 anni, poco prima sorpreso dal personale di vigilanza di un supermercato di piazza della Stazione Lido, mentre stava rubando alcuni prodotti.

L’uomo ha tentato di fuggire ma e’ stato fermato grazie all’intervento dei Carabinieri e dei militari dell’Esercito. A seguito della perquisizione personale, l’uomo e’ stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, di un cacciavite, di una tenaglia e di 0,5 grammi di hashish che sono stati sequestrati.

Per quanto sopra, il cittadino marocchino, disoccupato ed irregolare sul territorio nazionale, e’ stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Acilia con l’accusa di furto aggravato, possesso ingiustificato di grimaldelli, porto abusivo di strumenti atti ad offendere e, considerata la modica quantita’ di hashish trovata in suo possesso, e’ stato segnalato all’Ufficio territoriale del Governo in qualita’ di assuntore di sostanze stupefacenti.