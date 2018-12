Roma: continuano controlli a Trastevere, denunce e contravvenzioni anti-alcol

Roma – Rimane costantemente sotto l’occhio dei Carabinieri lo storico rione di Trastevere, luogo di ritrovo di migliaia tra turisti e cittadini non solo per le bellezze architettoniche e dei suoi vicoli, ma anche perche’ rappresenta uno dei cuori pulsanti della movida della Capitale. In questo ambito, si collocano i quotidiani controlli svolti dai Carabinieri di Roma, finalizzati ad arginare eventuali fenomeni di degrado o di illegalita’ diffusa nel quartiere.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno nuovamente passato al setaccio la zona con pattuglie a piedi e automontate, denunciando a piede libero 2 persone: la prima un romano di 30 anni, pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e’ stata controllata in viale Trastevere alla guida di un’auto pur avendo la patente di guida sospesa e in compagnia di un altro soggetto con precedenti, in violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento cui e’ obbligato.

La seconda persona un imprenditore romano di 41 anni, incensurato e’ stato sorpreso in possesso di una modica quantita’ di marijuana nelle tasche e altre dosi in casa, scoperte dopo la perquisizione effettuata dai Carabinieri. Dovra’ rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, inoltre, hanno contestato a due avventori di alcuni bar di Trastevere la violazione dell’ordinanza Anti-Alcol del sindaco di Roma. Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 367 persone, 45 delle quali risultate con precedenti. Lo comunica in una nota il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.