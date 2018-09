Roma: Controlli degrado in centro città, 2 arresti e 4 denunce

Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito un’intensa attivita’ di controllo nell’area monumentale compresa tra Fori Imperiali e Colosseo.

La mirata attivita’ ha portato all’arresto di 2 persone, alla denuncia di altre 4 ed ha permesso di sanzionare 7 cittadini stranieri sorpresi a vendere abusivamente varia merce tra i passanti. Due cittadine romene, di 50 e 37 anni, entrambe senza fissa dimora, sono state bloccate alla fermata metro Colosseo, subito dopo aver tentato di derubare una turista coreana di 27 anni.

Un 43enne romeno, invece, e’ stato denunciato perche’ riconosciuto da una turista colombiana, quale il complice del ladro che le ha portato via lo smartphone, riuscito a dileguarsi con la refurtiva, tra la folla in attesa di entrare nel complesso monumentale.

I Carabinieri hanno poi denunciato a piede libero due cittadini del Bangladesh e uno del Pakistan, perche’ notati, all’interno del Colosseo, mentre con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente cercavano di costringere turisti e visitatori ivi presenti ad acquistare bottigliette d’acqua, vendute abusivamente.

Infine, i Carabinieri hanno sanzionato, per un totale di oltre 36.000 euro, sei cittadini del Bangladesh e uno del Pakistan, per la vendita ambulante abusiva di complessivi 49 ombrelli parasole, 71 aste telescopiche per selfie e 64 teli poncho.

Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.