Roma: controlli mercato nel quartiere Bastogi, 5 denunciati per commercio abusivo

Roma – Gli agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia locale Roma Capitale hanno svolto un capillare controllo presso il mercato dell’usato di via Piolti de Bianchi, nel quartiere Bastogi. Sono state 149 le persone identificate, 91 delle quali con segnalati pregiudizi di polizia. Due persone sono state denunciate all’Autorita’ giudiziaria perche’ trovate in possesso di 155 grammi d’oro e 2.230 grammi d’argento, nonche’ dell’attrezzatura completa per la classificazione dei metalli preziosi (liquidi reagenti) e circa 2.400 euro in contanti.

Anche una terza persona e’ stata denunciata per commercio di oggetti in argento, sprovvisto della prescritta licenza. Lo stesso aveva con se’ anche un coltello. Altre due persone sono state segnalate alla magistratura per aver messo in vendita profumi, cosmetici, orologi e capi d’abbigliamento con marchi contraffatti. Tutto il materiale, preziosi, attrezzatura ed oggetti falsificati, sono stati sottoposti a sequestro da parte degli investigatori del commissariato della Polizia di Stato Aurelio, diretto da Pasquale Fiocco e dai militari della Guardia di Finanza.

Nell’ambito dello stesso servizio sono state controllate 50 autovetture, una delle quali e’ risultata senza copertura assicurativa. Sono in corso, da parte della Polizia locale, ulteriori accertamenti nei confronti di un mezzo adibito al commercio ambulante per la somministrazione di alimenti e bevande.