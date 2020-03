Roma: Coronavirus, 65enne molesta ragazza su bus vuoto

Arrestato un 65enne che ha molestato minorenne in un bus vuoto

Roma – Un 65enne italiano ha ripetutamente molestato una ragazza minorenne all’interno di un bus praticamente vuoto. La ragazza, spaventata, ha cercato in tutti i modi di sottrarsi all’uomo. Si è spostata da una parte all’altra del mezzo pubblico. Alla fine la minorenne ha chiesto aiuto al conducente.

Arrivato alla fermata l’autista ha aperto le porte e l’uomo è sceso con disinvoltura facendo perdere le sue tracce. La vittima, a quel punto, ha chiamato la madre che l’ha raggiunta ed accompagnata negli uffici della Polizia di Stato più vicini per sporgere denuncia.

Gli investigatori del commissariato Ponte Milvio, grazie alle descrizioni della giovane, sono risaliti all’autore del reato, da loro conosciuto poiché con precedenti per violenza sessuale e stalking. Alla fine l’uomo è finito in manette per violenza sessuale pluriaggravata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e’ stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, presso la propria abitazione.

Cosi’ in una nota la Polizia di Stato.