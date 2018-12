Roma: da 21 dicembre a 6 gennaio riapre chiesa San Giuseppe Falegnami

Roma – Riapre a Roma dal 21 dicembre al 6 gennaio (ad eccezione del 28 dicembre) la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, interessata dal crollo del tetto lo scorso 30 agosto. Domani (21 dicembre) alle ore 12.30, il cardinale vicario Angelo De Donatis sara’ nella chiesa a ridosso dei Fori Imperiali; porgera’ gli auguri di Natale a coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per rendere possibile la riapertura della chiesa e portera’ loro il ringraziamento di tutta la diocesi di Roma.

Tra quelli che “in maniera straordinaria, si sono resi presenti sia nella triste circostanza del crollo, sia nei giorni seguenti- sottolinea il vescovo Daniele Libanori, ausiliare per la diocesi di Roma e rettore della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami- penso agli Uffici pubblici, ai Vigili del Fuoco, ai Vigili Urbani, le Soprintendenze interessate, le Forze dell’Ordine, i tecnici e il personale del Vicariato e delle imprese coinvolte”.

L’occasione di domani dara’ la possibilita’ ai fedeli tutti di pregare di fronte al presepe ligneo, realizzato nei primi anni del XVII secolo da Giovan Battista Montano, e collocato originariamente nel lacunare centrale del soffitto crollato: “È stato ripulito e ricomposto- spiega il vescovo Libanori- Ci conforta il fatto che sia stata recuperata la quasi totalita’ delle sculture lignee che ornavano il bellissimo soffitto e la meta’ delle cornici che separavano i lacunari”.

Il presepe e’ stato collocato all’interno della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami e potra’ essere ammirato durante tutto il periodo di riapertura della chiesa stessa. “San Giuseppe dei Falegnami non verra’ ancora riaperta al culto- aggiunge il presule- ma quello che ci preme e’ di riproporre alla citta’ un monumento che sembrava perduto e che invece, grazie a una bella sinergia di lavoro, e’ agli inizi di una nuova vita. Ci auguriamo che questa esperienza, con tutti gli studi che ha generato, possa essere d’aiuto per molte situazioni analoghe relative ad altri monumenti, religiosi e non, sia a Roma che in Italia”.

In piu’, sempre domani, riaprira’ al pubblico anche il Carcer Tullianum (Carcere Mamertino) che si trova al di sotto della cinquecentesca chiesa di San Giuseppe dei Falegnami e la cui gestione e’ affidata all’Opera Romana Pellegrinaggi (info: https://www.operaromanapellegrinaggi.org/it/roma-cristiana/carcer- tullianum-museo).