Roma: danneggia auto carabinieri per riavere soldi droga, arrestato

Roma – Ha lanciato una busta piena di effetti personali, contro il finestrino posteriore di una Punto dei Carabinieri che stava transitando in via Amato, nei pressi del Tribunale di Roma, perche’ rivoleva i soldi da quei Carabinieri che il giorno prima lo avevano arrestato per spaccio e che nell’occasione gli avevano sequestrato droga e soldi; quest’ultimi, poiche’ ritenuti provento dell’illecita attivita’ e, come previsto per legge, versati su di un conto corrente infruttifero.

E’ l’assurda vicenda vissuta ieri mattina, verso le 12,30, da alcuni Carabinieri in forza al Comando Carabinieri di Roma piazza Venezia. L’uomo, un cittadino del Mali, di 23 anni, domiciliato a Cassino, nullafacente e con diversi precedenti, arrestato per spaccio due giorni fa, ieri mattina e’ stato condotto per la direttissima a piazzale Clodio, per essere sottoposto al processo con il rito direttissimo. A seguito della convalida dell’arresto allo straniero e’ stato applicato il divieto di ritorno nella Capitale. Lo straniero all’uscita del Tribunale, ha notato i Carabinieri che lo avevano arrestato a bordo dell’auto di servizio e, chiedendo la restituzione dei soldi, di fatto sottoposti a sequestro penale, ha lanciato una busta con i suoi effetti personali in direzione del finestrino posteriore del mezzo che al contatto con il vetro e’ andato in frantumi.

Fortunatamente il militare che era seduto sui sedili posteriori e’ riuscito a coprirsi, evitando cosi’ di ferirsi. Dopo il folle gesto il 23enne e’ fuggito a piedi ma e’ stato raggiunto poco dopo da alcuni Carabinieri in borghese, del Nucleo Informativo di Roma che si trovavano di passaggio e successivamente dai Carabinieri aggrediti. Il giovane e’ stato ammanettato nuovamente e portato in caserma dove su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria e’ stato riarrestato con le accuse di tentate lesioni personali, danneggiamento aggravato e violenza a pubblico Ufficiale e trattenuto in attesa di essere riportato in Tribunale. Lo comunica in una nota Comando Provinciale Carabinieri Roma.