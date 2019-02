Roma – Nella Capitale martedi’ 12 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. L’agitazione, indetta per protestare contro la mancata erogazione degli stipendi, non riguardera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio.