Roma: domenica testimonianze e video su Tmb Salario a piazza Sempione

Roma – Una raccolta di testimonianze scritte e video degli abitanti che subiscono la presenza del Tmb Salario a Roma da far arrivare “alla stampa e ai pm che stanno indagando”. È l’iniziativa promossa dall’assessore alla Cultura del Municipio III, Christian Raimo, nata nell’ambito della petizione online lanciata per chiedere la chiusura dell’impianto di Trattamento meccanico-biologico del quadrante nord-est della capitale.

“Dopo la relazione di Arpa Lazio che certifica in modo clinico il disastro ambientale creato dalla presenza e l’impatto tossico di quell’impianto- si legge nei dettagli dell’evento creato su Facebook- saremo in Municipio, a piazza Sempione, domenica 9 dicembre dalle 10 alle 14 ad accogliere le persone, ad ascoltare, e a far lasciare le testimonianze, che poi porteremo alla stampa e ai pm che stanno indagando”. La petizione online ha intanto raggiunto oltre 60mila firme.