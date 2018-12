Roma: donna nel Tevere, si cercano due gemelle di 5 anni

Roma – Sono due gemelline di 5 mesi le bimbe attualmente scomparse, figlie della donna del 1980, e non del 1966 come appreso in precedenza, recuperata cadavere a Roma poco prima delle 12 nel Tevere, tra Ponte Marconi e Ponte Testaccio. A dare la notizia della scomparsa della madre con le due bimbe e’ stato il marito, che questa mattina si e’ svegliato e ha trovato la porta di casa aperta. L’uomo ha riferito alla Polizia di aver visto la moglie con le bambine per l’ultima volta la scorsa notte intorno alle 3. Negativo finora il controllo effettuato dalle forze dell’ordine lungo il tragitto dalla casa della famiglia, in zona Testaccio, fino al ponte da cui la donna sarebbe stata vista lanciarsi nelle acque del fiume.