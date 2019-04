Roma: donna presa a pugni e scippata, caccia all’uomo in corso

Roma – Rapina shock a Roma, nella zona di Acilia, nella giornata di ieri. Vittima una donna di 47 anni che e’ stata avvicinata da uno sconosciuto in via Angelo Zottoli. L’uomo all’improvviso ha colpito la donna con un pugno in faccia e le ha portato via la borsa con i suoi effetti personali.

La donna ha denunciato l’accaduto e ha raccontato alla Polizia di essere stata picchiata da un uomo dall’eta’ apparente di 30 anni che indossava una tuta mimetica di colore grigio. L’uomo le si sarebbe scagliato contro e dopo averla colpita e fatta cadere a terra, ha afferrato la borsa ed e’ fuggito. Le condizioni della donna non sarebbero gravi. Indagini in corso.