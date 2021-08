Roma. Due ladri d’appartamento colti in flagrante

CRONACA DI ROMA – La scorsa notte i carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno fermato due ladri che stavano per mettere a segno un furto in un elegante palazzina di via Arbia, ai danni di un appartamento rimasto vuoto dopo la partenza dei proprietari per le vacanze.

I militari, impegnati nell’ambito del dispositivo straordinario di controllo, messo in campo dal comando provinciale dei carabinieri di Roma sono stati allertati da alcuni condomini allarmati da dei rumori strani provenire dalle scale dello stabile.

I carabinieri hanno sorpreso i ladri, due cittadini di origini georgiane, di 26 e 27 anni, che, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si stavano dirigendo verso uno specifico appartamento.

Entrambi sono stati arrestati per tentato furto aggravato e condotti in tribunale per il rito direttissimo.