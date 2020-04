Roma: due ubriachi sorpresi a rubare in un bar, denunciati

Roma – Un romano di 42 anni e un cittadino domenicano di 26, entrambi disoccupati e con precedenti, sono stati denunciati nella notte dai Carabinieri della stazione di Roma Città Giardino con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

L’accusa è di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due, poco dopo le 2 di notte, sono stati sorpresi dalla pattuglia dei Carabinieri mentre stavano cercando di compiere un furto all’interno di un esercizio commerciale, situato in via Val Cristallina, all’angolo con viale Tirreno.

I due, in evidente stato di ebbrezza, hanno aggredito i militari nel tentativo di allontanarsi ma sono stati definitivamente bloccati con l’intervento di altri equipaggi di Carabinieri del Nucleo Radiomobile, inviati in ausilio.