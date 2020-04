Roma: esce dal carcere e ruba trolley tornando a casa, arrestato

Georgiano di 28 anni sorpreso alla Stazione Termini durante furto

Roma – Si stava dirigendo, una volta scarcerato, in provincia di Viterbo per scontare il resto della pena agli arresti domiciliari. Arrivato alla Stazione Termini ha pensato bene di approfittare del viaggio per impossessarsi di un trolley sul treno su cui viaggiava.

Il viaggio del cittadino georgiano di 28 anni e’ stato tuttavia interrotto dai poliziotti della squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria che l’hanno bloccato dopo il fatto. Allertati da un viaggiatore che aveva notato il giovane scendere alla stazione Termini dopo essersi impossessato di un trolley, gli agenti lo hanno individuato mentre si dirigeva verso il gate di uscita. Bloccato, il giovane e’ stato arrestato per furto aggravato.

La valigia, lasciata dal 28enne sul marciapiede nel tentativo di sottrarsi all’arresto, e’ stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.