Roma. L’Esercito impegnato nelle vie dello shopping

In occasione dell’Epifania e dell’inizio dei saldi, i militari dell’Esercito saranno impiegati nelle vie dello shopping e presso alcuni centri commerciali quali Porta di Roma, EUR Roma 2 e Roma Est.

Nei centri commerciali il servizio sarà articolato su un pattugliamento all’interno del sito, mentre nelle vie dello shopping come Piazza Re di Roma, Viale Marconi e Via Cola di Rienzo i soldati avranno il compito di presidio del territorio con gli assetti normalmente adoperati per l’Operazione “Strade Sicure”. Il servizio è stato disposto dalla Questura di Roma.

Rimane inalterato, invece, il dispositivo della Forza Armata presente abitualmente in Piazza Navona e Via del Corso.

Sempre a partire da oggi il Raggruppamento “Lazio Umbria Abruzzo”, a guida della Brigata Granatieri di Sardegna e agli ordini del Generale di Brigata Paolo RAUDINO, ha incrementato il suo dispositivo assumendo il comando della Task Force Roma 3 con la responsabilità delle zone colpite dal terremoto nell’Italia Centrale nel 2016 – 2017 e le sedi giudiziarie dell’Umbria in Perugia e Spoleto.

Nel tempo la presenza capillare e costante dei soldati impiegati con le funzioni di agente di pubblica sicurezza, anche se limitatamente all’espletamento del servizio, ha costituito un fattore di deterrenza nei confronti della microcriminalità aumentando la percezione della sicurezza nella popolazione.

Prova ne sono le continue richieste da più parti di impiego dei militari in tali compiti e le unanimi attestazioni di stima per l’operato svolto.