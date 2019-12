Roma, Eur – Maestra sospesa per maltrattamento degli alunni –

Un’insegnante di un istituto paritario elementare dell’EUR è stata accusata di maltrattamenti per gli insulti e le punizioni riservate ai suoi alunni. La maestra, come si legge sul Corriere online, è stata sospesa dopo un provvedimento disciplinare cautelare.

La donna, che insegnava in una classe definita “vivace”, avrebbe punito gli studenti facendoli passeggiare sotto la pioggia invernale. Gli episodi risalirebbero al biennio 2015-2017, quando molti bambini sarebbero tornati a casa con i vestiti bagnati e a volte – secondo l’accusa – con ferite causate dalle trappole per topi con le quali giocavano durante il castigo.

Non solo; in un’occasione la maestra avrebbe impedito agli alunni di andare al bagno per un’intera giornata. Numerosi sarebbero stati inoltre gli scatti di rabbia, culminati con il lancio dell’astuccio di un bambino, e i continui insulti, come “stupido” e “deficiente”.

L’insegnante si è difesa sostenendo siano “solo parole dei genitori”. La prossima udienza è fissata per il 30 Gennaio, alla presenza della giudice Petra Giunti.