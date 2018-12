Roma: eventi e deviazioni bus per il fine settimana

Roma – Domani, dalle 15 alle 17, per la tradizionale cerimonia dell’Immacolata con Papa Francesco, saranno gradualmente chiusi al traffico gli assi viari di piazza di Santa Maria Maggiore, via del Tritone, via del Traforo. Deviate le linee di bus. Domani, per l’accensione dell’albero di Natale, piazza Venezia sara’ parzialmente chiusa al traffico durante il pomeriggio. Dalle 15 il divieto di transito sara’ tra via del Plebiscito e piazza San Marco.

Dalle 17 sara’ esteso all’intera piazza con la circolazione consentita solo sul tratto via Cesare Battisti-via del Plebiscito (dove sara’ in vigore il doppio senso di circolazione). Deviate le linee di bus. Dalle 22 di stasera alle 7 di domenica, per consentire la Festa dell’Immacolata, sara’ chiusa al traffico via Tiburtina tra piazzale Tiburtino e via dei Marrucini. Deviate le linee di bus.

Sempre domani, dalle 8, via Tiburtina sara’ pedonalizzata e chiusa al traffico tra via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata. Deviate le linee di bus. Dalle 8.30 alle 11.30, tra la Farnesina e Ponte Milvio si correra’ la “Mezza Roma Run” con partenza da Ponte Milvio e percorso su lungotevere Thaon di Revel, lungotevere Flaminio, ponte Risorgimento, lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, lungotevere Maresciallo Cadorna, lungotevere Maresciallo Diaz. Deviate le linee di bus.

Lunedi’ 10 dicembre, dalle 6, per consentire interventi di ordine pubblico sara’ chiusa al traffico via Tiburtina, in direzione del Raccordo, tra via Lanciani e via del Casale di San Basilio. Deviate le linee di bus. Dalle 7 di lunedi’ partiranno i lavori per il rifacimento del manto stradale in via Galvani. La strada sara’ chiusa tra via Zabaglia e via Marmorata e tra via Zabaglia e via Beniamino Franklin.

Fino al termine del cantiere, previsto per sabato 15 dicembre, deviate le linee di bus. Partiranno, infine, alle 8 di lunedi’ i lavori per il rifacimento del manto stradale in viale della Moschea. Fino al termine del cantiere la strada sara’ chiusa tra viale Parioli e via dell’Agonistica. Deviate le linee di bus.