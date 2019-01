Roma: falso allarme bomba ai Fori, ombrelli nel borsone fatto brillare

Roma – Attimi di tensione a Roma in via dei Fori imperiali, all’altezza dell’ingresso dei visitatori nell’area archeologica, per un allarme bomba scattato intorno alle 15.30 a seguito del ritrovamento di un borsone incustodito.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei Carabinieri che, dopo una prima analisi con il metal detector, hanno transennato l’area e poi fatto brillare il bagaglio. Ad una successiva analisi si e’ scoperto che il borsone conteneva degli ombrelli. Al termine delle operazioni l’area e’ stata riaperta.