Roma – Interruzione sulla linea metro A, a Roma, tra le fermate Ottaviano e Battistini per un guasto tecnico. Atac ha comunicato l’attivazione di un servizio di autobus sostitutivi. Per la tratta Cornelia e’ utilizzabile anche la linea bus 490, mentre per raggiungere Valle Aurelia e’ utilizzabile la linea ferroviaria Fl3.