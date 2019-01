Roma – Proseguono a tappeto i controlli degli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Roma per contrastare il fenomeno dei furti di auto e il loro riciclaggio. Ieri gli agenti della stradale, hanno fatto irruzione in un edificio industriale alla periferia di Roma, in zona Castel De’ Ceveri, sorprendendo tre cittadini di nazionalita’ marocchina intenti a smontare autovetture oggetto di furto.

L’edificio era ben fornito di tutto il necessario per lo smontaggio e riciclaggio delle autovetture. Sono sei in totale i veicoli rinvenuti e sequestrati oltre a tutta l’attrezzattura per lo smontaggio, un muletto per la movimentazione delle parti pesanti delle auto nonche’ due Jammer utilizzati per il disturbo di radio frequenze e segnali Gps.

I tre uomini tutti di nazionalita’ marocchina, sono stati arrestati in flagranza per riciclaggio.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.