Roma. Giovani, senza telefonino, derubano anziani; 40 colpi in 2 mesi

Il metodo è sempre lo stesso: due ragazzi, poco più che adolescenti e sbarbati, a Roma si presentano come tecnici per verificare una fantomatica fuga di gas, per poi derubare gli anziani dei loro oggetti di valore.

Facile riconoscerli: agiscono in coppia e non hanno il cellulare, verosimilmente per non essere localizzati, rendendo così difficili le indagini delle forze dell’ordine.

Una volta entrati, dopo aver “controllato” il contatore, i truffatori chiedono alle ignare vittime di portare in cucina orologi, bracciali, anelli e quant’altro, sostenendo che “i nuovi gas sono pericolosi a contatto coi metalli”. A quel punto, uno dei due distrae i padroni di casa, mentre il complice intasca i gioielli. I saluti sono veloci, e gli anziani non fanno in tempo ad accorgersi del furto.

Il modo di operare fa pensare alla Procura che si possa trattare di un’organizzazione piramidale, che si occupa di istruire i ragazzi, reclutati in base a specifiche caratteristiche: sono giovani, di bell’aspetto, dai modi educati ed empatici. La scelta non è casuale: in questo modo le vittime ricollegano i due truffatori ai nipoti, a delle figure affidabili.

Quaranta i colpi in due mesi, in diverse zone di Roma, ma le forze dell’ordine sospettano che ce ne siano stati altri; per questa ragione le eventuali vittime sono caldamente invitate a denunciare. (A.L.)