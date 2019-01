Roma: giovedì nero, a rischio autobus e metro per sciopero

Roma – A Roma giovedi’ 17 gennaio trasporto pubblico della rete Atac a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30) indetti rispettivamente dai sindacati Orsa e Usb. Entrambe le agitazioni hanno per oggetto “la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Le proteste riguarderanno bus, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L’agitazione non interessera’ le linee di bus periferiche gestite dalla Roma Tpl.