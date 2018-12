Roma: giunto in città albero di Natale che ornerà piazza Venezia

Roma – È arrivato ieri notte a Roma l’abete che diventera’ l’albero di Natale di piazza Venezia in occasione delle festivita’ 2018-2019. Alto piu’ di 20 metri sara’ addobbato con 60.000 luci led a basso consumo energetico e 500 sfere colorate. L’abete naturale proviene da Cittiglio, in provincia di Varese. L’area di piazza Venezia che lo ospitera’, il passaggio tra le due aree verdi centrali, e’ stata gia’ delimitata. Lo comunica in una nota il Comune di Roma.

Le operazioni di installazione e allestimento iniziate oggi proseguiranno nei prossimi giorni. Come da tradizione l’albero di Natale sara’ acceso dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. L’albero di Natale sara’ illuminato per 24 ore al giorno. In una delle aiuole della piazza sara’ allestita un’area interaction dove cittadini e turisti potranno scattare foto con lo sfondo dell’albero e dell’Altare della Patria.

Ad aggiudicarsi la sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale e’ stata IgpDecaux. I costi totali dell’allestimento ammontano a 376mila euro, e sono a carico dello sponsor Netflix. L’operazione, quindi, per l’Amministrazione comunale e’ a costo zero.