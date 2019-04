Roma – Grave incidente sul Gra di Roma in corsia interna, all’altezza dell’area di servizio Pisana, per un ragazzo di 25 anni a bordo di una moto. Al vaglio l’eventuale coinvolgimento di un altro veicolo. Il 25enne e’ stato trasportato in elicottero al San Camillo e potrebbe subire l’amputazione di un arto inferiore. Sul posto sono intervenute anche una ambulanza e una automedica.