Roma, il paninaro: Apro, ma non so se resisto – Con coraggio, Mario riapre al pubblico. Ha già rifornito il negozio con tutto l’occorrente: al primo posto la porchetta, la specialità più apprezzata dai clienti –

Il governo ha fatto la grazia, ha “concesso” finalmente la fine degli arresti domiciliari e ora siamo tutti in “libertà vigilata”. Poco male per gli statali, per chi ha uno stipendio fisso, per i pensionati: tutti chiusi in casa per più di due mesi, in certe zone tre, per una quarantena forse utile ma non si sa fino a quanto risolutiva della pandemia del Covid-19.

Per i commercianti, per le partite Iva, per i professionisti è stata una tragedia. Negozi chiusi, studi chiusi significa niente incassi, niente compensi, le uniche certezze vengono dalle spese da pagare, gli affitti, le bollette, le tasse. Strane idee ha questo governo, ti impedisce di lavorare ma ti impone di pagare lo stesso le tasse.

A Roma, Mario, il paninaro di via degli Scipioni, quasi all’angolo di via Ottaviano, la strada che collega l’uscita della metropolitana con il Vaticano, è uno dei tanti, troppi, penalizzati dai decreti e dai decretini di Conte e dalle ordinanze di Zingaretti e della Raggi. Ha dovuto chiudere la sua attività più di due mesi fa: panini, soprattutto con la porchetta, e piatti pronti per i negozianti della zona e per i tanti turisti che passavano da e per San Pietro.

Bontà loro, le autorità hanno autorizzato la vendita di panini e piatti pronti “da asporto” e Mario ha provato a ricominciare a lavorare. Già, ma i negozianti se ne stanno a casa, i turisti e i pellegrini sono rintanati al paese loro: confini chiusi, anche fra regioni, fra città, fra municipi, fra quartieri.

Adesso Mario può finalmente riaprire. Già, ma i turisti e i pellegrini chissà quando potranno arrivare, visitare la basilica, i musei vaticani. E i negozianti hanno lo stesso problema suo: le bollette da pagare, gli affitti, le tasse, senza che gli incassi siano sufficienti.

Nei negozi si può entrare uno alla volta, dopo aver indossato la mascherina e igienizzate le mani. Solo nei negozi più grandi si può entrare in due. Il negozio di Mario è di appena 30 metri quadrati, ingresso consentito a una persona per volta. Quindi, se una madre vuol comprare un panino o un pezzo di pizza al bambino che finalmente può tenere per mano in strada, deve entrare lei oppure il bambino, insieme no. Una complicazione.

Sì, il governo ha sospeso la tassa sull’occupazione di suolo pubblico, in modo che bar e ristoranti possano sistemare i tavolini all’esterno. Ma davanti e accanto al negozio di Mario non c’è posto, i negozi sono uno attaccato all’altro e il marciapiede è poco profondo.

Insomma, Mario, che fai? Apri o non apri?

“Apro, certo che apro! Devo per forza provare a uscire da questo periodaccio! Non so ancora se riuscirò a resistere, spero di sì. Ma ho già provveduto a rifornire il negozio di tutto l’occorrente. Al primo posto sul bancone c’è la porchetta, una specialità del negozio che ha sempre incontrato le preferenze dei clienti, sia di quelli abituali, sia dei turisti di passaggio, che col passaparola convincevano, e spero riprendano a convincere, i connazionali a assaggiare la specialità di Ariccia”.

E l’affitto, le bollette, le tasse…

“Spero di farcela, ho pure un po’ di arretrati da pagare. Conto sull’umanità dei creditori, che mi lascino un po’ di tempo per regolare tutto. Ma sì, ce la farò. E se non ci dovessi riuscire… Ma lasciamo stare, io ce la metto tutta, ci riuscirò”.

Come Mario sono tanti i paninari, i ristoranti, i bar che hanno il coraggio o la necessità di provare a ripartire. Certo, per diversi ristoranti il problema della distanza è duro da sopportare. I panini non si possono mangiare dentro il negozio, e nemmeno appena fuori. Bisogna andare un po’ più in là, anche se non è chiaro quanti metri più in là. Ma sì, ha ragione Mario: ce la farà, ce la faranno, ce la faremo.

Corrado Maestri