Roma – È in corso in questo momento un’importante operazione di controllo, con almeno dieci auto e venti uomini, da parte della Polizia di Roma Capitale all’interno della fabbrica ex penicillina di via Tiburtina 1040. Gli agenti dello SPE, Gruppo Sicurezza Pubblica ed Emergenziale e gli agenti del Tiburtino, dopo aver perlustrato il perimetro, stanno entrando, attraverso una apertura laterale della recinzione, nella ex fabbrica rioccupata di recente a distanza di 40 giorni dallo sgombero avvenuto il 10 dicembre scorso.