Roma: incendio divampa sotto Ponte Sublicio, morto senzatetto

Roma – Un uomo non ancora identificato e’ morto nell’incendio divampato poco dopo le 6.30 nel suo riparo di fortuna sotto Ponte Sublicio, tra i quartieri Trastevere e Testaccio, a Roma.

Il corpo carbonizzato e’ stato trovato dai Vigili del fuoco intervenuti a seguito di una segnalazione per spegnere un rogo.Sul posto, la Polizia ha rinvenuto anche una valigia, pentolame e altri oggetti personali. Indagini sono in corso per risalire all’identita’ dell’uomo e all’esatta dinamica dell’accaduto.