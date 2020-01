Roma – Incendio in un palazzo di via dei Gracchi – Una donna portata via con un’ambulanza –

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio, in un palazzo di via dei Gracchi. Sono intervenuti con grandi mezzi i vigili del fuoco. La strada è transennata, chiusa al traffico tra via Ottaviano e via Silla.

Alcuni abitanti del palazzo sono stati salvati dai pompieri che con una scala li hanno fatti uscire dalle finestre. Una donna è stata portata via con l’ambulanza.

Al momento non è chiara la causa dell’incendio. Nella foto, il palazzo dove è divampato l’incendio. (b.c.)