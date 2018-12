Roma: ingenti quantità di cocaina in box, in manette 2 giovani romani

Roma – Utilizzavano come base di spaccio un box situato nel quartiere africano. All’interno gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino diretto da Antonio Soluri, hanno trovato piu’ di 500 dosi di cocaina gia’ confezionate, 150 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e del materiale utilizzato per il confezionamento. I poliziotti hanno cosi’ messo in atto un servizio di pedinamento nei confronti dei due giovani residenti nella zona di San Basilio e soliti frequentare il quartiere Africano.

In Viale Somalia, i due ragazzi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata venivano piu’ volte avvicinati da piu’ persone che dopo un breve colloquiare si allontanavano; subito dopo gli agenti notavano la macchina allontanarsi e dirigersi all’interno di un box auto in Via Boito, a questo punto, gli investigatori, hanno deciso di controllare gli occupanti e procedere alla perquisizione.

All’interno del box su alcuni scaffali venivano rinvenute numerose dosi di cocaina gia’ confezionate e pronte per essere vendute, un bilancino di precisione e, custodita all’interno di una cassaforte, un’agenda con annotati alcuni nomi di presumibili acquirenti.

Due romani di 25 e 24 anni, sono stati arrestati dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.