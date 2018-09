Roma: inizio lavori per messa in sicurezza Passetto di Borgo

Roma – Con un provvedimento di somma urgenza il Segretario regionale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali del Lazio, Leonardo Nardella rende noto che sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza delle mura del Passetto di Borgo. Si e’ proceduto nella prima fase dell’intervento all’immediata recinzione del manufatto in tutta la sua lunghezza per salvaguardare la pubblica incolumita’.

Si proseguira’ inoltre con la verifica dello stato di conservazione dell’intero apparato murario del camminamento, lungo circa un chilometro, e, dove necessario, con interventi localizzati di consolidamento per evitare eventuali ulteriori cadute di frammenti. I lavori saranno anche finalizzati ad ottenere elementi informativi per l’eventuale avvio di un complessivo progetto di restauro del complesso murario del Passetto di Borgo.

Gli interventi assicureranno anche maggiore tranquillita’ per lo svolgimento delle numerose iniziative cittadine in programmazione nei prossimi giorni e saranno cantierizzati in accordo con le forze dell’ordine al fine di evitare criticita’ al traffico urbano.